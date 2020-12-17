Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılarak gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılarak gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün sıfır atık yönetim sistemi kuran hastanenin "Sıfır Atık Belgesi" başvurusunu değerlendirerek onayladığı belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin 4 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olan Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandığı kaydedilerek, "DÜ Hastanesi, kurumda sıfır atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılmasını sağladı. Bu kapsamda DÜ Hastanesi'nde ihtiyaç duyulan ekipmanlar temin edilerek çalışanlara ve uygulayıcılara yönelik eğitimler düzenlendi. Hastanede oluşan atıklar yerleştirilen atık kumbaralarında türlerine göre biriktirilerek geri kazanılmak üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Proje kapsamında hastanede bir yılda toplam 13 bin 816 ton atığın değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hastanede 199,36 metreküp su, 17,8 metreküp depolama alanı, 29,192 kilovat enerji tasarruf edilirken, 7 ton kağıdın geri dönüştürülmesiyle 121,4 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever