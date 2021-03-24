Düzce TSO Yönetiminden Keşir'e ziyaret
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Düzce TSO Yönetiminden Keşir'e ziyaret

24.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:08
Düzce TSO Yönetiminden Keşir'e ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Millet Vekili Ayşe Keşir'i makamında ziyaret etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Millet Vekili Ayşe Keşir'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Düzce TSO yönetimi de bir ziyaret gerçekleştirdi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve yönetimi, Keşir'e hayırlı olsun dileklerini iletirken, Düzce'deki mevcut alt ve üst yapı çalışmaları, sanayi alanlarının sorunları, çözüm yolları, Düzce Valiliği tarafından 2021 yılının Turizm Yılı olarak ilan edilmesi ve bu konudaki çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldular. Ziyaretin sonunda Keşir'e kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim edildi.

Programa; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen, İbrahim Canpolat, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Türkan, Metin Coşkun, Murat Saydam, Özkan Çakır, Yalçın Top, Genel Sekreter Vekili Zeynep Cebeci ve Özel Kalem Müdürü Mürvet Gül Turhan katıldı. - DÜZCE

Düzce TSO Yönetiminden Keşir'e ziyaret
Düzce TSO Yönetiminden Keşir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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