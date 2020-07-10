Düzce TSO Orman ürünleri üyeleri, Orman Bölge Müdürü ile bir araya geldi DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3. Meslek Komitesi grubunda bulunan Orman Ürünleri İmalat ve Perakende Ticareti üyeleri, Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ile bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3. Meslek Komitesi grubunda bulunan Orman Ürünleri İmalat ve Perakende Ticareti üyeleri, Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ile bir araya geldi.

Orman İşletme Müdürlüklerinin yeni dönemde başlattıkları e-ihale ile ilgili yaşanan olumsuzluklar ve meydana gelen sorunlarla alakalı beklentilerini, çözüm önerilerini sunan Düzce TSO 3. Meslek Komitesi Üyeleri, hem kamunun menfaatlerinin düzenlenmesi hem de orman ürünleri sanayicilerinin mağdur olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istediler. Konuyla ilgili gerekli bildirimlerin yapılacağını belirten Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Ticaret ve Sanayi Odası komitelerinin bu şekilde ortak hareket etmesinin sektörün önünü açacağını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA