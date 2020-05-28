Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
28.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:53

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya 11 Meslek Komitesinin başkanları da katıldı.

Dünya genelinde yaşanan pandemi dolayısıyla fiziki olarak gerçekleştirilemeyen meclis toplantısı, webinar programı vasıtasıyla videokonferans olarak, çoğunluk meclis üyeleri ve komite başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda üyelerin pandemi dolayısıyla yaşadıkları finansal sorunların çözüm yolları, TOBB ile odalar koordinasyonunda Ekonomi Kalkanı tedbirlerine ek olarak alınan tedbirler ve iş dünyasının kamu kaynaklarından beklentileri sıralandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yoğun gündem içerisinde toplantıya katılım sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Toplantıda ilk olarak oda faaliyetleri gündeme alındı. Toplantının devamında, iş Dünyasının kamu kaynaklarından beklentilerini açıklayan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, iş dünyası temsilcileri ve TOBB ile yapılan istişareler sonucunda oluşan talep listesini meclis üyelerine aktardı. Toplantıda ayrıca Nisan ayı mizanları görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin beklenti ve taleplerinin de gündeme geldiği meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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