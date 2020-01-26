Düzce TSO deprem bölgesi için destek kampanyası başlattı

26.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:06

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlar için destek kampanyası başlatıldı.



17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da yanan iki büyük depremi yaşamın olan Düzce'de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak yardım kampanyası başlatıldı. Odadan yapılan yazılı açıklamada "Sayın üyelerimiz; Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlar için odamız ile birlikte hareket edilmesi gerekmektedir. Odamızın koordinasyonunda; katkı vermek isteyenlerin yapacağı yardım malzemeleri; 1-ısıtıcı (elektrikli-tüplü) 2- kullanılmamış giysi 3- kuru gıda 4- çocuk bezidir. Bu çerçevede yapılacak katkılar için 0380 524 25 50 numaralı telefondan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na ulaşabilir veya 0544 473 70 28 numaralı kurumsal whatsapp hattına yardım malzemesi-miktarı ve konum bilgilerini yollamak suretiyle acilen irtibat kurularak çalışmalara destek verebilirsiniz" ifadelerinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA