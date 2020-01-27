Düzce TSO'dan deprem bölgesine 1 tır su

27.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:49

DÜZCE (İHA) – Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlardan olan su için kolları sıvadı ve bir tır dolusu su bölgeye gönderildi.



17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük depremi yaşamış olan Düzce'de, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Oda koordinasyonunda; katkı vermek isteyenlerin yapacağı yardım malzemeleri ısıtıcı (elektrikli-tüplü), kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezi olarak belirlendi. Bölgenin en temel ihtiyaçlarından biri olan su içinde harekete geçen Ticaret ve Sanayi Odası ilk etapta bugün bölgeye bir tır dolusu içme suyu gönderildi.



"Bu acıyı en iyi biz biliriz"



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, bir tır dolusu içme suyu gönderdiklerini yarında gıda, battaniye, ısıtıcı tırının yola çıkacağını belirterek "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin, AFAD koordinasyonunda başlatmış olduğu yardım kampanyasına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olarak ta katkı vermek istedik. Elazığ ve Malatyalı hemşehrilerimizi en iyi biz anlarız. 1999 yılında yaşadığımız iki büyük deprem felaketinde çok büyük kayıplar verdik. Şimdi Elazığ ve Malatya'daki hemşehrilerimizin yanında olmak bizim için çok önemli. Bu gün Asya Su firmasının sahibi Yunus Emre Gülay'de önemli katkısı ile ilk tırımızı yola çıkarıyoruz. Depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimizle birlikte her zaman yanlarındayız. Bugün su gönderiyoruz, yarında gıda, erzak, çocuk bezi, ısıtıcı, battaniye, giysi ve ayakkabıdan oluşan ikinci tırımızı göndereceğiz. Koordinasyon merkezinin talebine göre su göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yüklenen sular deprem bölgesine yola çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İHA