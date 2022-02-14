Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3. Meslek Komitesi olan kaplama, parke, kereste, mobilya imalatları ve satışları ilde faaliyetlerini sürdüren Hasel firmasını ziyaret etti.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3. Meslek Komitesi olan kaplama, parke, kereste, mobilya imalatları ve satışları ilde faaliyetlerini sürdüren Hasel firmasını ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan ve üyeler katıldı.

Ziyarette, Düzce'nin istihdamında ve ekonomisinde önemli firmalardan olan Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv Sanayi firma sahibi Selçuk Sönmez ile hem ilin ekonomik durumu hem de ihracat çalışmaları hakkında istişare edildi. Ziyaret programı; TSO Başkanı Tuncay Şahin ve 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan'ın Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv Sanayi firma sahibi Selçuk Sönmez'e hediye takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret

Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ticaret, Selçuk, İnşaat, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title