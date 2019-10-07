Düzce trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu

07.10.2019 14:25

Trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu

Düzce'da, makas atmaya çalışan sürücü kazaya neden olurken, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza hafta sonu D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Uğur S. idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil sürücüsünün makas atmak istemesi sonrası önünde ilerleyen Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y. idaresindeki 81 AT 666 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü Talat K. ile araçlardaki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı bölgede bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA