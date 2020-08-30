DÜZCE Trafik ekipleri kural ihlaline geçit vermiyor Trafik ekipleri kural ihlaline geçit vermiyorDÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar tarafından şikayet edilen noktalarda trafik uygulamalarına hız verdi.

Trafik ekipleri kural ihlaline geçit vermiyor

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar tarafından şikayet edilen noktalarda trafik uygulamalarına hız verdi. Ekipler yaptıkları denetimlerde 52 araca cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kurallarına uymayan, abart egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye sokan sürücülerin bulunduğu alanlar ile vatandaşların sık sık şikayet ettiği noktalarda denetimlerine hız verdi. Düzce Üniversitesi yerleşkesinin de içinde bulunduğu Konuralp Mahallesi kafeler bölgesinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından 326 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 sürücüye sürücüsüz belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 4 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemek, 14 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 2 sürücüye zorunlu trafik sigortası yaptırmamaktan, 2 alkollü sürücüye ve diğer maddelerden 18 sürücü olmak üzere 52 araca 30 bin 612 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer denetimlerin arttırılarak devam edeceğini özellikle vatandaşları rahatsız eden sürücülere izin verilmeyeceğini söylediler.

Kaynak: DHA