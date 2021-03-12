DÜZCE TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef oldu
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DÜZCE TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef oldu

12.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:49

TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef olduDÜZCE'de, tuz yüklü TIR'ın koyun yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef oldu

DÜZCE'de, tuz yüklü TIR'ın koyun yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada 10 koyun da telef oldu.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Rıfat Hışır idaresindeki 42 J 6382 plakalı tuz yüklü TIR, önünde giden Baki Tunçbilek yönetimindeki koyun yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR şoförleri yaralandı. Koyun yüklü TIR'ın arkasında bulunan 10 koyun da düşerek telef oldu. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. TIR'ın kasasının zarar görmesi ile diğer koyunların yola kaçmaması için Karayolları ve polis ekipleri büyük çaba gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası koyunlar başka bir TIR'a yüklendi. Koyunların TIR'a yüklenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

DÜZCE TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef oldu
DÜZCE TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef oldu
DÜZCE TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef oldu
DÜZCE TIR'lar çarpıştı; 2 kişi yaralandı, 10 koyun telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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