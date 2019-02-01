Düzce Tır, Emniyet Şeridinde Duran Bir Başka Tır'a Çarptı: 3 Yaralı

Tır, emniyet şeridinde duran bir başka TIR'a çarptı: 3 yaralı

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın emniyet şeridindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ali Başman idaresindeki 14 GL 469 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran Ekrem Padar idaresindeki 34 PG 542 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ali Başman ile emniyet şeridinde bekleyen TIR içerisindeki Yunus Emre Padar ve ağabeyi Ahmet Padar yaralandı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA