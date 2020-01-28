Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının yardım tırı Elazığ'a uğurlandı

28.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:10

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) Elazığ'daki depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Türkan'ın iş yerinde depolanan ürünler, paketlenerek tıra yüklendi. Tasnif ve yükleme sırasında DTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Oda üyeleri ve diğer paydaşlarının katkılarıyla oluşturulan ikinci yardım tırında kuru gıda malzemeleri, hijyen ürünleri, bebek bezi, elektrikli ve tüplü ısıtıcılar ile tekstil malzemeleri yer aldı.

Yüklenme esnasında konuşma yapan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, şunları kaydetti:

"Dün su tırımızı yolcu ettik. Bugün de üyelerimiz, borsamız ve organize sanayi bölgemizin destekleriyle oluşturduğumuz gıda, giyim, soba ve çocuk bezinden oluşan tırı yola çıkarıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki odalarımızla iletişim halinde bölgemizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri tercih etmeye çalıştık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA