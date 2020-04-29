Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan üyelerine "Nefes Kredisi" desteği
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan üyelerine "Nefes Kredisi" desteği

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "50 bin ila 100 bin lira arasındaki bir krediyi KGF kefaletiyle 2020 yılında ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve 12 eşit taksitli ödeme planı ile üyelerimize Denizbank aracılığı ile tahsis etmiş bulunuyoruz.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan üyelerine
29.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:28

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "50 bin ila 100 bin lira arasındaki bir krediyi KGF kefaletiyle 2020 yılında ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve 12 eşit taksitli ödeme planı ile üyelerimize Denizbank aracılığı ile tahsis etmiş bulunuyoruz." dedi.

Şahin, DTSO'da düzenlenen toplantıda, daha önce 6 kez hayata geçirilen ve 27 Nisan tarihi itibarıyla da 7. kez üyelerin hizmetine açılan "Nefes Kredisi" ile zor süreçte üyelerin bir nebze olsun nefes almalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"Nefes Kredisi" kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak ve banka müşterilerine daha sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla Denizbank'ın Düzce şubelerindeki çalışma saatlerinin 09.00-17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendiğini ifade eden Şahin, kredinin yalnızca TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye olan ve cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmeler tarafından kullanılabileceğini dile getirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Nefes Kredisi üst limiti 100 bin lira olup, bu tutar üyelerin kayıtlı oldukları oda ve borsaya göre 100 bin liranın altında olabilir. "Nefes Kredisi" 31.12.2020 tarihine kadar anapara ve faiz geri ödemesiz, 31.12.2020 tarihini takip eden 12 aylık eşit taksitli toplam en fazla 20 ay vadeli olarak kullandırılacak ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen yıllık faiz oranına, kredi oranına ve kredi kullandırım ücretine BSMV dahil değildir. Şartları sağlayan her KOBİ bu krediden en fazla bir defa faydalanabilir. Denizbank'ın krediyi kullandırıp kullandırmama, Kredi Garanti Fonu'nun krediye kefalet vermeme, Denizbank, TOBB veya KGF'nin de başvuruları önceden bildirim yapmaksızın sonlandırma hakkı saklıdır."

Toplantıya, Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Denizbank AŞ Düzce Şubesi Müdürü Yasemin Geçer, Düzce Meydan Şubesi Müdürü Haliscan Seyhan, Akçakoca Şubesi Müdürü Ali Özkan ve Yığılca Şubesi Müdürü Ercan Öztürk, Düzce TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de katılım sağladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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