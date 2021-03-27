DÜZCE Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DÜZCE Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlarDÜZCE Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi bünyesinde yetiştirilmeye başlanan başta reishi mantarı olmak üzere tıbbi mantarlara ilgi arttı.

Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar

DÜZCE Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi bünyesinde yetiştirilmeye başlanan başta reishi mantarı olmak üzere tıbbi mantarlara ilgi arttı. Tıbbi mantar yetiştiriciliği için düzenlenen kurslara katılanlar mantar yetiştiriciliğini öğrenmeye çalışıyor.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde üretimine başlanan ve kültürü elde edilen tıbbi mantarlar, vatandaşların ilgisini çekti. Hem mantar yetiştirmeyi öğrenmek hem de ev bütçelerine katkı sağlamak isteyenler tıbbi mantar yetiştiriciliği kurslarına başladı. Özellikle ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ve kilosu 500 ile bin liradan satılan kırmızı reishi mantarı için kurslara katılan kursiyerler, mantar dikimi, üretimi ve kompostlamasını öğreniyor.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, kurslara ilginin olduğunu ifade ederek, 'Tıbbi mantar üretimindeki çalışmalarımızda belli bir aşamaya geldik. Şu anda çalışmalarımızın yayılması adına vatandaşlarımıza tıbbi mantar yetiştiriciliği eğitimleri veriyoruz. Bunun için kurslar düzenliyoruz. Tıbbi mantar yetiştiriciliği kurslarına yoğun talep var. Biz bölgemiz için bir kurs düşündük ancak birçok ilden katılım var. Eskişehir, Samsun, Elazığ, Siirt gibi illerden gelip katılanlar oluyor. Küçük gruplar halinde yaptığımız için yoğun bir talep var. Sık sık kursları tekrarlıyoruz. Tıbbi mantarların ülkemizde çok fazla yetiştirilmeyen türlerinin yetiştirilmesine çok büyük ilgi var. Bunların maddi kazançları da uygun olacaktır. Mantar yetiştirilip satılması profesyonel konular. Bu konularda da eğitim veriyoruz. Üretip, ürün geliştirmek isteyenlere de destek oluyoruz" dedi.

Prof. Dr. Kaya kırmızı reishi mantarından ürün üretildiği zaman fiyatın daha da yükseldiğini belirterek, 'Tıbbi mantarların birçoğu aynı zamanda gıda olarak da kullanılıyor. Gıda olarak kullanıldığında çok fazla üretici olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Sürümden kazanmak söz konusu oluyor. Fakat sadece tıbbi amaçla kullanılan mantarlarda fiyatlar yükseliyor. Bu mantarların satışı da zor oluyor. Gıda olarak değil de tıbbi olarak satıldığı zaman sadece ihtiyacı olanlar alıyor. En popüler mantar reishi mantarı olarak biliniyor. Toptan satış fiyatları 500 ile bin lira arasında değişiyor. Fakat bundan ürün üretilirse fiyatı çok yükseliyor. Bizim merkezimizde çay ve toz formu olarak 3 bin liraya kadar satabiliyoruz. Piyasada daha pahalıya satanlarda olabiliyor. Fiyatın üst sınırı yok" diye konuştu.

DÜZCE Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar
DÜZCE Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar
DÜZCE Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar
DÜZCE Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DÜZCE Tıbbi mantar yetiştiriciliğini öğreniyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:47:16. #1.16#
title