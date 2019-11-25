Düzce temizlik işçisinden sokak köpeğine masaj

25.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:08

Temizlik işçisinden sokak köpeğine masaj

Düzce şehir merkezinde sokakları temizleyen temizlik işçisi bir sokak köpeğine süpürgesi ile masaj yaptı. Köpeğin keyifli hali dikkat çekerken, süpürgeyi bırakan işçinin yanına yeniden yanaştığı görüldü.

Düzce Anıtpark civarında sokakları temizlemekle görevli temizlik işçisi bir sokak köpeğine süpürgesi ile dakikalarca masaj yaptı. Temizlik işçisinin masaj yaptığı köpeğin keyfi yerine gelirken, işçinin masajı bırakması üzerine yeniden yanına yaklaştığı görüldü. İşçi yeniden süpürge ile masaj yaparken, bu sırada yoldan geçen bir kadın da bir süre köpeği sevdi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen temizlik işçinin masaj görüntüleri ise yürekleri ısıttı.

Kaynak: DHA