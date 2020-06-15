Düzce TEM Otoyolunda otomobil refüje girdi: 3 yaralı
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Düzce TEM Otoyolunda otomobil refüje girdi: 3 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil orta refüje girmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

Düzce TEM Otoyolunda otomobil refüje girdi: 3 yaralı
15.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:29

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil orta refüje girmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde TEM otoyolu Hendek mevki'inde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Batuhan E.'nin kullandığı 81 AAR 092 plakalı otomobil sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak orta refüje girdi. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Batuhan E. ile birlikte Oğuzhan ve Eren E. yaralandı.

Yaralılar Düzce 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hendek ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sonra aracın orta refüjden kaldırılması için olay yerine çağrılan çekici, orta refüje girerek aracı kaldırdıktan sonra çamura saplandı. Çekici, polis ekiplerinin trafiği durdurması sonrası olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Çekicinin saplandığı çamurdan çıkartılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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