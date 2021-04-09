Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Yara almadan çıktığı otomobili şaşkınlıkla izledi 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı Araç sürücüsü Yılmaz: "Herkes bize vurdu" Düzce TEM Otoyolunda dolu yağışı sırasında meydana gelen ve 12 aracın karıştığı...

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Yara almadan çıktığı otomobili şaşkınlıkla izledi

12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Araç sürücüsü Yılmaz: "Herkes bize vurdu"

DÜZCE - Düzce TEM Otoyolunda dolu yağışı sırasında meydana gelen ve 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan bir sürücü, hurdaya dönen otomobilini şaşkınlıkla izledi.

Kaza TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anda bastıran dolu yapışı sırasında kontrolden çıkan araçlar zincirleme kazaya karıştı. 2'si tır, 2'si hafif ticari araç olmak üzere toplam 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, araçların dinlenme tesisi içinden ilerlemesi sağlandı. Kaza sebebiyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada lüks otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yara almadan çıktığı hurdaya dönen aracını izledi

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında aracı pres olan ve burnu dahi kanamadan kurtulan sürücü Doğan Yılmaz, şaşkın bakışlarla uzun süre aracını izledi. Dolu sonrası kazanın meydana geldiğini söyleyen Yılmaz, "Yolda dolu vardı. Yol bembeyazdı. Öndeki araçlar manevra yapınca arkadan araçlar birbirine çarptı. Zincirleme kaza oldu. Allah'ın takdiri. Yapacak bir şey yok. Biz bir araca vurmadık. Herkes bize vurdu. Herkese Allah yardımcı olsun" dedi.

Kaza yapan araçlar kaldırılınca yol trafiğe açıldı

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan kaza yerine gelerek bilgiler aldı. Kısa sürede olay yerine gelen oto kurtarıcılar kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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