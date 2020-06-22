DÜZCE Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldı
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DÜZCE Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldı

Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldıDÜZCE'de tellere takılan 2 tilki yavrusunu gören vatandaş yanlarına yılan yaklaştığını görünce de paniğe kapılarak Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

22.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:38

Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldı

DÜZCE'de tellere takılan 2 tilki yavrusunu gören vatandaş yanlarına yılan yaklaştığını görünce de paniğe kapılarak Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Yılan uzaklaştırılarak tilki yavruları kurtarıldı.

Düzce Aynalı Köyünde, tarlasında çalışan bir vatandaş 2 yavru tilkinin başlarının tele sıkıştığını gördü. Yavruları kurtarmak isteyen vatandaş yavru tilkilerin yakınında yılan olduğunu fark edince paniğe kapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yılanı alandan uzaklaştırdı. Daha sonra teller kesilerek 2 yavru tilki kurtarıldı. Yavru tilkiler bulundukları yerde doğaya salındı.

DÜZCE Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldı

Kaynak: DHA

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