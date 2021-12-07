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Düzce taşlarının pazarlaması burada yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düzce taşlarının pazarlaması burada yapılacak

DÜZCE (İHA) – BELTAŞ'ın ürettiği ürünleri daha büyük kitlelere tanıtmak amacıyla başlatılan satış ofisi ve showroom inşaatında sona gelindi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – BELTAŞ'ın ürettiği ürünleri daha büyük kitlelere tanıtmak amacıyla başlatılan satış ofisi ve showroom inşaatında sona gelindi. Showroom tamamlandığında Düzce'nin taşları tüm Türkiye'ye pazarlanacak.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELTAŞ A.Ş. tarafından ülkenin dört bir köşesine gönderilen Düzce'nin taşları, artık daha büyük kitlelere tanıtılacak. İş hacmini artırmak için şantiyesinde büyümeye giden BELTAŞ, ürettikleri taşların daha kurumsal satışı için showroom yapıyor. D-100 Karayolu üzerinde inşaatı devam eden 120 metrekare satış ofisi ve yine 120 metrekare camekan showroom yapmayı planlayan şirket, satış ofisi inşaatının sonuna geldi. Ofisin zeminini yapan ekipler, dış cephesini Düzce'nin taşlarından yaptı. Düzce'de çıkan ve işlenen taşları sergileyecek olan şirket, showroomda doğal taşların ve mermerlerin uygulama metotlarını ve döşeme şekillerini göstererek satış yapacak. - DÜZCE

Düzce taşlarının pazarlaması burada yapılacak

Düzce taşlarının pazarlaması burada yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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