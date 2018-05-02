Düzce Sulama Tankerine Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, çimleri sulayan sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, çimleri sulayan sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza öğleden sonra Gölyaka Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Eyüp Yirmibeş idaresindeki motosiklet, çimleri sulayan Gölyaka Belediyesi'ne ait sulama tankerine arkadan çarptı. Tankerin altına giren motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Yirmibeş tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.