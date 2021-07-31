Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor

Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okullarında eğitimler sürüyor.

Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okullarında eğitimler sürüyor. 5 Bin genç, 55 antrenörün eşliğinde 25 branşta hem spor yapıyor, hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' sloganıyla şehirde 7'den 70'e herkessin spor yapması adına başlattığı yaz spor okulları seferberliğinde eğitimler doludizgin devam ederken çocuklar ve gençler yazın keyfini doyasıya çıkarıyor. Temmuz ayı içerisinde rekor başvuru sayısıyla 18 Temmuz Stadyumunda Başkan Özlü'nün katılımıyla başlayan Yaz Spor Akademisinde eğitimler devam ediyor.

25 branşta eğitim veriliyor

Sporcular, Yaz Spor Okullarında, 55 antrenör eşliğinde Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Jimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Taekwondo, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Halter ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim alıyor. Yaz Spor Okullarının paydaş kuruluşu olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın 7 günü farklı salonlarda eğitimler veriliyor.

Veliler tribünde çocuklar sahada

Düzce Belediyesinin Yaz Spor Okullarına devam eden öğrenciler, yaz aylarındaki serbest zamanlarını spor ile değerlendirdiklerini ve bu imkanı sağlayan Başkan Özlü'ye teşekkür ederken, antrenörler ise yaz spor okullarında çocukların spor ile tanışmasının kentte spor bilincinin artmasına ve gelecekte milli sporcuların çıkmasının önünü açacağını dile getiriyor.

Özgüven aşılanıyor

Gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunurken bir yandan da özgüvenlerini artırıyor. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması hedefleniyor. - DÜZCE

Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor
Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Şevval Şahin
Spor Diego Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:19:39. #1.16#

title