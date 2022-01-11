Düzce Spor Lisesi Kadın Kros Takımı, Türkiye finallerinde yarışacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de liseler arası düzenlenen Kros Grup Birinciliği Yarışları'na katılan Düzce Spor Lisesi Kadın Kros Takımı, Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

İsmail Akçay Atletizm Pisti yakınındaki parkurda 8 Ocak'ta yapılan yarışlara, yıldız ve gençler kategorilerinde 20 ilden 576 sporcu katıldı.

Yarışlarda ilk 3'e giren Düzce Spor Lisesi Kadın Kros Takımı, Türkiye'nin en iyi 18 takımı arasına kalarak adını finallere yazdırdı.

Takım antrenörü Cem Yağmuroğlu, Düzce'yi başarıyla temsil etmek istediklerini belirterek, "Türkiye finallerinde en iyi dereceyi alabilmek için koşacağız. Bize bu süreçte destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye finalleri ise 26 Şubat'ta Adana'da gerçekleştirilecek.

AA / Cem Ali Kuş - Spor Haberleri

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