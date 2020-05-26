DÜZCE Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar
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DÜZCE Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar

Sopalarla horon oynadılarDÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunalanlar streslerini horon oynayarak attı.

26.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:32

Sopalarla horon oynadılar

DÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunalanlar streslerini horon oynayarak attı. Horonda sosyal mesafeyi korumak için ise sopalar kullanıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar zamanlarını değişik aktivitelerle geçiriyor. Düzce'de vatandaşlar bayramda evlerinden çıkamayınca streslerini horon oynayarak atmak istedi. Evlerinin bahçelerine çıkan vatandaşlar, horon oynarken sosyal mesafenin korunması için de sopaları kullanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

DÜZCE Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar

Kaynak: DHA

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