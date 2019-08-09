DÜZCE SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİLEKLİK YAPIP SATIYORLAR

09.08.2019 12:52

Düzce'de, 3 kız arkadaş sokak hayvanlarına mama almak için oturdukları site önünde bileklik örüp satmaya başladı.

Düzce Koçyazı Mahallesi'nde, bir sitede oturan yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 kız arkadaş, internetten bileklik yapmayı öğrenerek sokak hayvanlarına mama almak için bileklik örmeye başladı. Oturdukları sitenin önünde bileklik ören çocuklar, sitede oturan diğer çocukları da organize ederek evlerinde kullanılmayan takıları getirmelerini istedi. Çocuklar kurdukları tezgahta takıları satışa çıkardı. Çocuklar, Sokak hayvanları için 5 dakikanızı ayırınö diye seslenirken, 3 günlük satışlardan 160 TL elde etti.

11 yaşındaki Şeyma Yağmur, kendi oturdukları semtte bulunan sokak hayvanlarını gördüklerini ve kimsenin yardım etmediği için bu kampanyanı başlattıklarını ifade ederek, Özellikle şu an oturduğumuz semtte bir sürü köpek oluyor. Bu köpekler gerçekten aç ve susuz oldukları için hep sokaklarda geziniyorlar ve insanlardan yardım bekliyorlar. Fakat insanlar genelde ısıracaklarını düşünerek kaçıyorlar. Aslında köpeklerin ve kedilerin kötü niyetli olduklarını düşünseler de öyle değiller. Biz de onlara kimsenin yardım etmemesinden dolayı böyle bir kampanya başlatmak istedik. Onların karınlarını doyurmak ve mutlu etmek çok güzel bir şey. Para kazanarak onlara mama vermek açısından kendi örgü ile yaptığımız bileklikler yapıyoruzö dedi.

Şeyma Yağmur, sokak hayvanlarının içinde bulunduğu durumu anlamak için insanların empati kurması gerektiğini belirterek, Sokak hayvanlarını görmezden gelen insanlar empati kursunlar. Bir gün aç kalsalar ne hissederler Önce onu düşünsünler. Aç kaldığında insan mutsuz olur. Kötü bir duygu, kötü hissederler. Köpekler de aynı, insanlar gibi aynı duyguları yaşayabiliyorlar. Hayvanlara saygı göstermelerini ve bir mamayı fazla görmemelerini istiyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA