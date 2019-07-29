DÜZCE SELİN YAŞANDIĞI KÖYDE NEŞELİ ANLARI KAMERAYA YANSIDI
İlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi(2)Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinde yaşamlarını kaybeden Funda ve ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın görüntüleri ortaya çıktı.
İlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi(2)
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinde yaşamlarını kaybeden Funda ve ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Funda, Sanem ve İlayda Sinem Kaplan kuzenleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Esmahanım köyünde selden birkaç gün önce gezerken bir yakınları ise cep telefonu ile kendilerini görüntüledi. Kaplan kardeşler köy içerisindeki yolda neşe içerisinde gezerken, bir kertenkeleyi görünce korkmaları, yere düşen kuzenlerini kaldırmaları ve sevinçleri kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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