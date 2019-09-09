Düzce selde hayatını kaybeden 3 kardeşin okulunda hüzün

09.09.2019 11:35

Selde hayatını kaybeden 3 kardeşin okulunda hüzün

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü'ndeki evlerinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden 7 yaşındaki ikiz kardeşler Sanem ve İlayda Sinem ile Funda Kaplan(9) kardeşlerin okullarında yeni eğitim-öğretim yılı hüzünlü başladı.

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü'nde sel sularına kapılan İlayda Sinem, Sanem, Funda Kaplan kardeşler ile anneleri Nilgün Kaplan (39) hayatlarını kaybetmişti. 3 kız kardeşin eğitime devam ettiği Aziziye Mahallesi'nde bulunan Avni Akyol İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı hüzünlü başladı. İkiz kardeşler İlayda Sinem ve Sanem Kaplan ile ablaları Funda Kaplan'ın sıralarına karanfiller konularak sıraları boş bırakıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili okulda yapılan törende konuşan Avni Akyol Okul Müdürü Tanju Uraslu, 'Bildiğiniz üzere Temmuz ayında İlimizde meydana gelen sel afetinde okulumuz 2B sınıfı öğrencileri Sanem Kaplan, ikizi Sinem Kaplan ve ablaları 4. sınıf öğrencimiz Funda Kaplan ile anneleri Nilgün Kaplan'ı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bu nedenle buruk sevinçle başladığımız yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.ö dedi.

Sanem Kaplan ile İlayda Sinem Kaplan'ın sınıf öğretmenleri Elif Beytekin ilk ders öncesi öğrencilerine arkadaşlarını sel felaketinde kaybettiklerini ve bu sebeple sevgi ve saygıyı ön planda tutmalarını söyledi.

Öğretmen Elif Baytekin, öğrencilerini kaybetmenin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, 'Çocuklarımız çok başarılı çok iyi çocuklardı. Biz öğretmenler öğrencilerimizi çocuklarımız gibi severiz. Onlarda benim için birer çocuğumdu. Gerçekten acım çok büyük, çok üzüldük. Artık onların seslerini duyamamak, iyi günler öğretmenim deyip sarılışlarını duyamamak, gözlerindeki ışıl ışıl parıltıyı görememek gerçekten beni çok üzecek. Ama bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz, diğer çocuklarımızla birlikte. Acımız çok büyük. Bu acıyı tarif edecek herhangi bir kelime yok.ö diye konuştu.

'ONLARI KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜö

Öğretmen Elif Baytekin ikizleri 1. sınıfta en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için ödül olarak yemeğe götürdüğünü belirterek, 'Çok başarılılardı. Hatta geçen sene sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için yemeğe götürmüştüm. Her konuda başarılılardı, çok azimlilerdi. Tamamen annelerinin desteği ile çok azimlilerdi. Çok seviyorduk. Ben çok seviyordum, öğrencilerim çok seviyordu. Onlarla sürekli bir aradaydım. Onlar benim çocuklarımdı. Onları kaybetmek gerçekten çok üzücü.ö dedi.

'HEP BİR UMUTLA SAĞ BULUNURLAR DİYE BEKLEDİMö

Elif Baytekin, öğrencilerinin sağ bulunması için beklediğini söyleyerek, şöyle konuştu 'İlk duyduğumda internetten haberleri okuyordum. İnternette isimlerini gördüğümde büyük bir üzüntü hissettim. İlk başlarda inanamadım. Sürekli bir umut bekledik. Acaba sağ bulunabilirler mi Son güne kadar bir umutla bekledik ama olmadı maalesef, başımız sağ olsunö

Avni Akyol İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Ayşenur Canyurt ise geçici olarak ikizlerin ablası olan Funda Kaplan'ın 4C sınıfındaki derslerine girdi. Öğretmen Canyurt öğrencilere arkadaşlarını kaybettiklerini söyleyerek, 'Biliyorsunuz Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde arkadaşınızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Arkadaşımızı unutmayacağız. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmasın.ö diye konuştu.

Kaynak: DHA