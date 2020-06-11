DÜZCE Resul Hamza için umutları kök hücre
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DÜZCE Resul Hamza için umutları kök hücre

Resul Hamza için umutları kök hücreDÜZCE'de, Sümeyye Efes serebral palsi ve epilepsi hastası 17 aylık oğlu Resul Hamza'nın vücudunu hareket ettiremediğini, görmediğini belirterek, Bizim isteğimiz kök hücre tedavisi ile çocuğumuzu daha iyi duruma götürmek.

11.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:10

Resul Hamza için umutları kök hücre

DÜZCE'de, Sümeyye Efes serebral palsi ve epilepsi hastası 17 aylık oğlu Resul Hamza'nın vücudunu hareket ettiremediğini, görmediğini belirterek, Bizim isteğimiz kök hücre tedavisi ile çocuğumuzu daha iyi duruma götürmek. Ben oğlumu yeniden yürürken görmek, konuştuğunu duymak istiyorum dedi.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde oturan Efes çiftinin 17 aylık oğulları Resul Hamza Efes doğuştan kalbi delik olarak doğdu. 10 aylıkken ameliyat olan Resul Hamza'da ameliyat sonrası doktorların tüm çabalarına rağmen serebral palsi ve epilepsi gelişti. Resul Hamza'nın annesi Sümeyye Efes, kök hücre tedavisi ile oğlunun sağlık durumunun daha iyiye gitmesini umut ediyor. Oğlunun vücudunu hareket ettiremediğini, görmediğini belirten Sümeyye Efes, Bizim isteğimiz kök hücre tedavisi ile çocuğumuzu daha iyi duruma götürmek. Bu kök hücre tedavisi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Yüzde 80 geri dönüşler olduğu gibi yüzde 20 oranında da geri dönüşler alınabiliyor. Ama yüzde 20 değil, yüzde 5 oranında bir geri dönüş alsak bile bizim için büyük bir umut. Şu anda benim çocuğumun gözleri görmüyor. Ama ben istiyorum ki etrafı görsün. Benim çocuğum sonbaharın renklerini, ilkbaharın renklerini bilsin istiyorum. Yüzde 5 bile olsa çok küçük bir aralık bile olsa ben bunu denemek istiyorum. Ben oğlumu yeniden yürürken görmek, konuştuğunu duymak istiyorum. Bir annenin en büyük hasreti bu bence. dedi.

Oğlunun durumuyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşım yaptığını ve paylaşımlar sonrası Sağlık Bakanlığı'nın da harekete geçtiğini dile getiren Sümeyye Efes, Sağlık Bakanlığı da çok ilgileniyor. Biz sosyal medyada paylaşımı dün yaptık. Paylaşım sonrası hemen paylaşımlara cevap geldi. İletişim numaralarımızı istediler. Direk bakanlıktan beni aradılar ve konuyla alakalı takip edeceklerini söylediler. diye konuştu.

Sümeyye Efes bağışın önemine değinerek, Kan bağışı, ilik nakli, kök hücre bağışı bunlar benim çocuğum gibi çocuklar için hayati önem taşıyor. Benim çocuğum için görmek bir mucize. Benim başıma bu olay geldiğinde sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu şekilde kök hücre bağışı, aynı şekilde ilik nakli ile benim çocuğum gibi türlü hastalıkları olan hastalara şifa olacağına, umut olacağına inanıyorum. dedi.

DÜZCE Resul Hamza için umutları kök hücre

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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