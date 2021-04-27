DÜZCE RAMPADAN İNERKEN APARTMANIN ÖNÜNDEKİ BOŞLUĞA UÇTU

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç istinat duvarından aşağı uçtu.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç istinat duvarından aşağı uçtu. Apartmana çarparak dik duran araçtaki çift yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Akçakoca Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Uzunay idaresindeki 34 VL 551 plakalı hafif ticari araç rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşil alana girerek yol kenarında bulunan apartmanın istinat duvarından aşağı uçtu. Apartmana çarparak dik duran aracın sürücüsü Selçuk Uzunay ile eşi Havva Uzunay yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çifti hastaneye kaldırdı. Araç vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı