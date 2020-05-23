Düzce Protokolü Ramazan Bayramını kutladı DÜZCE(İHA) – Düzce protokolü Düzcelilerin bayramını kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce protokolü Düzcelilerin bayramını kutladı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, mesajında "Sevdiklerimizin ve tüm toplumun sağlığını korumak için dışarı çıkmayalım, evlerimizde kalalım. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Ramazan Bayramını nedeniyle yayınladığı mesajında korona virüs tedbirlerine dikkat çekti. Vali Dağlı, "Rahmet ve bereketin paylaşıldığı, manevi güzelliklerin en üst seviyede yaşandığı mübarek Ramazan ayını ihya edip, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin, sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızda mümtaz bir yere sahip olan bayramlar iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevgi ve hoşgörü ikliminde dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna günlerdir. Hepimizin bildiği gibi, içinde bulunduğumuz süreçte Covid-19 ile mücadelemiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu zamanlarda hepimize düşen görev, devletimiz tarafından alınan tedbirlere, hassasiyetle ve kararlılıkla uymaktır. Bu Ramazan Bayramı'nda, anne ve babalarımızın, aile büyüklerimizin, akraba, arkadaş ve sevdiklerimizin sağlığı ile birlikte tüm toplumun sağlığını korumak için dışarı çıkmayalım, evlerimizde kalalım. Maske, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım, virüsün yayılmasına, güçlenmesine imkan tanımayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Düzceli hemşehrilerimizin, mesai arkadaşlarımın ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü;

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Ramazan Bayramı' dolayısıyla yayınladığı mesajda yaşanan korona virüs salgını sebebiyle buruk bir bayramın arifesinde olunduğunu dile getirerek "Hayatımız boyunca yaşadığımız bayramlardan farklı bir bayram yaşamaktayız, sevdiklerimiz ve büyüklerimizi ziyaret edemeyeceğimiz bu bayramda onlarla teknolojik imkanları kullanarak hasret gidereceğiz. Sevgili hemşehrilerim, içinde bulunduğumuz sıkıntıları en kısa sürede aşmak temennisiyle, Ramazan Bayramının tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur getirmesini diliyor, bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Rektör Nigar Demircan Çakar;

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yayınladığı mesajında "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği zorlu Covid-19 sürecinde, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren; hayata daha sıkı tutunmamızı sağlayan bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Düzce Üniversitesi olarak, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar; bayramın tüm insanlığa; öncelikle sağlık ve huzur, getirmesini, insanlığın geleceğe umutla bakabilmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz" ifadelerinde bulundu.

DESKKKOP Başkanı Taşlı;

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "Bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan duyguların yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı, bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin milletimizin ve İslam Aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bayramlar, milletlerin ve ümmetlerin tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerce coşku ve sevinç içerisinde kutlanılan günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle,herkesin sevdikleriyle birlikte huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyor, bayramın hemşerilerimize, milletimize,esnaf ve sanatkarımıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

DTSO Başkanı Tuncay Şahin;

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin mesajında, "Ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bu günlerde alışık olmadığımız, gelenek ve alışkanlıklarımızla uyuşmayan bir bayram geçireceğiz. Bu günlerin sonunda yeniden hep birlikte sağlık ve huzurla eski coşkumuzla bayramlarımızı kutlayacağız. Bu vesile ile; Dargınlıkları, kırgınları unutturan, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileriz" ifadelerine yer verdi.

Konsey Başkanı Arb. Av. Ali Dilber;

Düzce Kent Konseyi ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber mesajında, "Tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsle etkin mücadele ederken rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan ayını buruk da olsa, alışılmışın dışında da olsa hamdolsun tamamladık. Bu Ramazan Bayramı'nda maalesef önceki bayramlarda olduğu gibi coşkuyla, sevinçle, kucaklaşıp, büyüklerimizin elini öpemeyeceğiz. İnşallah bundan sonraki bayramları sevdiklerimizle, büyüklerimizle birlikte yaşamak, onları ziyaret etmek istiyorsak özellikle bu bayramda ülke olarak korona virüsle yapılan başarılı mücadelenin boşa gitmemesi için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ve yetkililerinin önerilerine dikkat etmeliyiz. Bizler de bu sıkıntılı günlerin atlatılmasına yardımcı olmak için, bayram süresince evde kalmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte, buruk olarak yaşadığımız Ramazan ve sonrasında kavuştuğumuz Ramazan Bayramının tüm dünyada huzurun ve barışın oluşmasına ve korona virüs salgınından kurtarılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA