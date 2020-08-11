Düzce protokolü korona virüs denetiminde Düzce protokolü korona virüs denetiminde Vali Atay: "Düzce'de vaka sayılarında ara ara artışlar oluyor" Düzce protokolü şehir merkezinde korona virüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Düzce protokolü korona virüs denetiminde

Vali Atay: "Düzce'de vaka sayılarında ara ara artışlar oluyor"

DÜZCE - Düzce protokolü şehir merkezinde korona virüs (Kovid-19) denetiminde bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de vaka sayısının ara ara artış gösterdiğini denetimlerle üstesinden gelineceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Sinop kent genelinde oluşturulan ekiplerle maske, sosyal mesafe ve virüse karşı alınan önlemlerin denetimi sürüyor. Gaziantep Caddesi üzerinde hizmet veren market, mağaza, berber ve ticari işletmelere yapılan denetimlere Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz katıldı. Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına riayet ederek alışveriş yapılması hususları göz önünde bulundurulurken içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi verildi. Denetimler sonrasında açıklamada bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de vaka sayısının ara ara artış gösterdiğini denetimlerle üstesinden gelineceğini dile getirdi. Atay: "Bugün yine denetimlerimize devam ediyoruz. Tüm ilimiz ile arkadaşlarımız ile güzel şeyler görüyoruz. Sağolsun esnaflarımız gayret riayet ediyorlar. Vatandaşlarımız da aynı şekilde riayet edip maske takıyorlar. Ara ara artışlar oluyor. İnşallah bizim bu gayretlerimiz ile arkadaşlarımızın gayretleri ile vatandaşlarımızın da sağduyulu yaklaşımları ile hepsinin üstesinden geleceğiz Allah'ın izni ile" dedi.

Kaynak: İHA