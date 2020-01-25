: Düzce polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti

25.01.2020 03:30 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:33

Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti

Düzce'de, tabanca ile havaya ateş eden otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca durağa çarptı. Yaralanan sürücünün kız arkadaşı Eda P., sağlık ekibinin kendisine müdahalede bulunduğu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti.

Olay, gece saatlerinde Düzce Kazukoğlu köyü sapağında meydana geldi. Polis, otomobilde bulunan kişinin tabanca ile ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda görülerek durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü İsmail E. kaçmaya başladı. İsmail E. otomobilin hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarparak devrildi. Sürücü İsmail E. ve yanında bulunan kız arkadaşı Eda P. yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Eda P. bu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İsmail E. ve Eda P., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, tabancaya el koyarken, sürücünün yakınları ise olay yerine gelerek, otomobilin içine bakmaya çalıştı. Polis ekipleri, sürücünün yakınlarına engel oldu. Polise mukavemette bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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