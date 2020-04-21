DÜZCE Polisten, Gökalp'e doğum günü sürprizi Polisten, Gökalp'e doğum günü sürpriziDÜZCE'de polisler, kısa süre önce lösemi hastalığını yenen Gökalp Topuz'un (11) evine pasta ile giderek doğum gününü kutladı.

Polisten, Gökalp'e doğum günü sürprizi

DÜZCE'de polisler, kısa süre önce lösemi hastalığını yenen Gökalp Topuz'un (11) evine pasta ile giderek doğum gününü kutladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa süre önce lösemi hastalığını yenen Gökalp Topuz'un doğum gününde sürpriz yaptı. Polis ekipleri aldıkları pasta ile Gökalp'in evine gitti. Kapıda polisleri ve pastayı gören Gökalp, pastanın mumlarını üflerken oldukça mutlu oldu. Gökalp ve evde bulunan annesi polislere teşekkür etti.

Kaynak: DHA