Düzce polisinden Şahin avı

19.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:15

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafikte kural dışı davranışlarda bulunan ve standart dışı donanıma sahip Şahin model araçlar üzerinde uygulama yapmaya başladı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafikte zaman zaman trafik kurallarına aykırı hareket eden ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan, standart dışı donanımlarıyla sürücüleri trafikte tehlikeye atan Şahin model araçlar üzerinde uygulamalarını sıklaştırdı. Uygulamalarda özellikle araçların standart dışı donanım kullanıp kullanmadıklarına, amortisör yaylarının kesik olup olmadığına, abart egzoz kullanılıp kullanılmadığına, ışık donanımının standart dışı olup olmadığına bakılıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri uygulamaların ilk gününde 351 araç kontrol etti. Kural dışı olduğu tespit edilen 110 araca 76 bin 115 lira para cezası uygulanırken 21 araç trafikten men edildi. Ayrıca 12 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi - DÜZCE

Kaynak: İHA