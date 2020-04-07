Düzce polisinden kumar baskını
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Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Düzce polisinden kumar baskını

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar oynayan 4 şahsı kıskıvrak yakaladı.

07.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:50
Düzce polisinden kumar baskını

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar oynayan 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıslara 4 bin 900 TL'si idari, 12 bin 600'ü Umumi Hıfzıssıhha kurallarına uymadıklarından toplam 17 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri milli güvenlik ve kamu düzeninin genel sağlık ve ahlakın sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, halkın huzur ve sükununun sağlanması, suç işleme amacı olan şahıs yada şahıslara hareket imkanının verilmemesi, emniyet ve asayişin tesisi, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan denetimler neticesinde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan baskında masada bulunan bin 100 lira para ile kumar malzemelerine el konuldu. Kumar oynayan 4 şahsa bin 225 liradan toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri yetkili hakkında ise adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca iş yeri yetkili ve kumar oynayan şahıslar hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymayanlarından dolayı 4 şahsa 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesilmesi için tutanak tutuldu. Ayrıca, Emniyet ekipleri ayrıca iki adet ikametin umuma açık iş yeri şeklinde faaliyet gösterdiği ikametlerin içerisinde oyun masası iskambil kağıtları ve sigara içildiği tespit edilmiş bahse konu ikametler zabıta görevlilerince mühürlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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