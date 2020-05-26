Düzce polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
DÜZCE'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinlere yem attı, köpeklere mama verdi.
26.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:16
DÜZCE'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinlere yem attı, köpeklere mama verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında halk, Ramazan Bayramı süresince evinden çıkmadı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedidiye Camii önünde zaman zaman kent sakinlerinin yem bıraktığı; ancak kısıtlama nedeniyle 2 gündür aç kalan güvercinlere yem atıp, sokak köpeklerine ise mama verdi.
Kaynak: DHA