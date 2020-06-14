DÜZCE Polis peşine düşünce motosikleti bırakıp kaçtı
Polis peşine düşünce motosikleti bırakıp kaçtı DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, polis peşine düşünce motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.
Polis peşine düşünce motosikleti bırakıp kaçtı DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, polis peşine düşünce motosikleti bırakarak kayıplara karıştı. Olay gece saatlerinde D-655 Karayolu Yığılca kavşağında meydana geldi. Polis, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 81 FL 009 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin ?dur? ihtarına uymayarak polislerin üzerine aracı sürüp kaçtı. Motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi polisin takibi sonrası yakalanacaklarını anlayınca Sancaklar Mahallesi Torlak Sokağa motosikleti bırakarak kaçtı. Asayiş Şubesi ekiplerinin takibi sonrası motosiklet bulunurken, 2 kişinin ise aranmasına başlandı. Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına gönderildi.
Kaynak: DHA