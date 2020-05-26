DÜZCE Polis hayvanları besledi
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DÜZCE Polis hayvanları besledi

Polis hayvanları beslediDÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinlere yem attı, köpeklere mama verdi.

26.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:21

Polis hayvanları besledi

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinlere yem attı, köpeklere mama verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar Ramazan Bayramı süresince evlerinden çıkmadı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedidiye Camii önünde zaman zaman vatandaşların yem bıraktığı, ancak 2 gündür aç kalan güvercinlere yem attı, sokak köpeklerine mama verdi.

DÜZCE Polis hayvanları besledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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