DÜZCE Polis hayvanları besledi
Polis hayvanları beslediDÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinlere yem attı, köpeklere mama verdi.
26.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:21
Polis hayvanları besledi
DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinlere yem attı, köpeklere mama verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar Ramazan Bayramı süresince evlerinden çıkmadı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedidiye Camii önünde zaman zaman vatandaşların yem bıraktığı, ancak 2 gündür aç kalan güvercinlere yem attı, sokak köpeklerine mama verdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA