Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması

08.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:54
Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması

Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamasıyla örnek oldu.

Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamasıyla örnek oldu. Okul yönetimi ve okul aile birliği ortaklığı ile okulda görev yapan kadın çalışanlar için 3'er adet fidan dikerek, fidanlara da kadın çalışanların isimlerini verdi.

Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, kadınlar gününde kadın çalışanlarını unutmadı. Örnek kutlamaya imza atan okul yönetimi ve okul aile birliği, okulda görev yapan her kadın için 3 adet fidan dikimi yaptı. Dikilen fidanlara da çalışanlarının isimleri verildi. Okul yönetimi ayrıca kadın çalışanlara kahve ve çikolata paketleri vererek, günlerini kutlarken, Okul Aile Birliği Başkanı Jülide Ersoy ve yardımcısı Sema Yılmaz'a da destekleri için teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması
Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Soral Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce Özel Uğur Okullarından örnek 8 Mart kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:54:32. #1.14#
title