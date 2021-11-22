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Düzce Ovası'ndaki sis drone ile görüntülendi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nda sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Şehir merkezindeki güzergahlar ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nu kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerliyor.

Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, drone ile de görüntülendi.

Düzce Ovası'ndaki sis drone ile görüntülendi

Düzce Ovası'ndaki sis drone ile görüntülendi

Düzce Ovası'ndaki sis drone ile görüntülendi

Düzce Ovası'ndaki sis drone ile görüntülendi

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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