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Düzce Ovası'ndaki sis dron ile görüntülendi

Düzce Ovası'ndaki sis dron ile görüntülendi
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de dağların eteklerinde adeta denizi andıran sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

DÜZCE (AA) - Düzce'de dağların eteklerinde adeta denizi andıran sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Düzce Ovası ve tarihi Konuralp bölgesinin sis bulutunun içinde kalması, güzel görüntü oluşturdu.

Dağların eteklerinde adeta denizi andırmasıyla güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile de görüntülendi.

İki gündür kar yağan kentte, bugünden itibaren sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Düzce Ovası'ndaki sis dron ile görüntülendi

Düzce Ovası'ndaki sis dron ile görüntülendi

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Abant, Düzce, Güncel, Haber

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