Düzce Otomobilin Çarptığı 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu Hd

Düzce'de, otomobilin yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı. 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 karayolu Hacıkadirler Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ebru Karadayı idaresindeki 81 EK 747 plakalı otomobil yol kenarında otlayan ve aniden yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarptı. Hayvanlardan biri hemen etrafta bulunan vatandaşlar tarafından kesilirken, diğer hayvan ise çimenlik alana yığılıp kaldı.Yaralı olduğu ve ayaklarının kırık olduğu anlaşılan diğer hayvan da yine vatandaşlar tarafından kesilmek zorunda kaldı. Diğer yandan hayvanlara çarpan araç kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayvanların kime ait olduğunun anlaşılması için çalışma başlatıldı.