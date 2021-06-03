DÜZCE OTOMOBİLİN BİSİKLETLİYE ÇARPMA ANI KAMERADA
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DÜZCE OTOMOBİLİN BİSİKLETLİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

DÜZCE OTOMOBİLİN BİSİKLETLİYE ÇARPMA ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, otomobilin çarptığı bisikletli yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

DÜZCE'de, otomobilin çarptığı bisikletli yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Yaralanan bisikletli tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Düzce Cedidiye Mahallesi Şehit Yalçın Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Zeki Saygılı idaresindeki 81 AS 715 plakalı otomobil yola kontrolsüzce giren Yaşar Özcan idaresindeki bisiklete çarptı. Yaşar Özcan çarpmanın etkisiyle havalanarak yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Yaşar Özcan yaralanırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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