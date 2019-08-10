DÜZCE Otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

10.08.2019 17:47

Otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

DÜZCE'de, sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği Terrier cinsi 'Şakir' isimli köpek havasızlıktan öldü.

Olay öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi meydana geldi. İ.Ş., Terrier cinsi 'Şakir' isimli köpeğini otomobilinde bırakarak ailesiyle birlikte alışverişe gitti. Bir süre sonra otomobil içinden havlama sesi duyan vatandaşlar, otomobil içinde bırakılan köpeğin sıcaktan bunalarak çabaladığını gördü. Otomobilin camlarını açmaya çalışarak köpeği kurtarmak için çaba sarf eden vatandaşlar başarılı olamadı. Sıcaktan bunalan köpek öldü.

Bir süre sonra aracının yanına gelen İ.Ş. otomobilin kapılarını açarak köpeği alarak kalp masajı yaparak kurtarmak istese de başarılı olamadı. İ.Ş. ölen köpeğini aracına koyarak gitti.

Kaynak: DHA