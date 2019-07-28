DÜZCE OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 3 YARALI

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolunda otomobilin önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu Bulgaristan vatandaşı 3 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Beatris atej idaresindeki 1-HFJ-198 plakalı otomobil Kudret Tuna idaresindeki 41 KE 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Beatris Matej'in kocası Milen Matej hasar gören araçta sıkıştı. Milen Matej itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan Beatris Matej, eşi Milen Matej ve kızları Elis Matej 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA