DÜZCE Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarında bulunan teknenin üzerine çıktı.

Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarında bulunan teknenin üzerine çıktı. Otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü ve araçta bulunan bir kişi kazadan yaralanmadan kurtuldu. Olay, sabah saatlerinde Akçakoca ilçesi Melenağzı Köyü'nde meydana geldi. Melen Nehri kıyısında geri manevra yapan ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Geri geri giden otomobil nehrin kenarında bekleyen teknenin üzerine çıktı. Otomobilin arka kısmı teknenin üzerinde kalırken, ön kısmı ise suya battı. Sürücü ve araçta bulunan kişi kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazada tekne ve otomobil hasar görürken, sürücü kazanın şokunu yaşadı. Balıkçıların yardımıyla otomobil kıyıya çekildi.

Kaynak: DHA