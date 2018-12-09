Düzce Otomobil Köprüden Sulama Kanalına Düştü 3 Yaralı

Düzce'de, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-655 Karayolu Tabakhane Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.L. yönetimindeki 81 BT 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden sulama kanalına düştü. Kazada sürücü M.L. ile otomobilde bulunan K.Z. ve M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.