DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun altında bulunan bahçeye uçtu.

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun altında bulunan bahçeye uçtu. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra Düzce D-655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Mustafa Uzunmehmetoğlu idaresindeki 41 AGD 579 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan bahçeye uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan sürücüyü Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI
DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI
DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI
DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Ben Affleck Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 18:24:29. #1.13#

title