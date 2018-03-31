Düzce Otobüs Alev Alev Yandı

Otobüs alev alev yandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yolcu otobüsünün motoru tutuştu. Sürücü aracı durdurarak yolcuları indirirken, alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akcakoca Tepeköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 12 yolcuyu Zonguldak'a götüren Atakan Uysal yönetimindeki 34 UJ 9141 plakalı yolcu otobüsünün motoru tutuştu. Yangını fark eden otobüs şoförü Atakan Uysal, aracı emniyet şeridine çektikten sonra yolcuları aşağıya indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. Yolcular ise gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.