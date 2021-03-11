DÜZCE Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı
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DÜZCE Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı

11.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:45

Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı DÜZCE'de yola çıkan çakala çarpan otomobil takla attı.

Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı DÜZCE'de yola çıkan çakala çarpan otomobil takla attı. Otomobilden çıkarılan Neris Taymaz kazanın şokunu yaşadı. Kaza saat 14.30 sıralarında Kuyumcuhacı Ali Mahallesi 3920 Sokak üzerinde meydana geldi. Neris Taymaz idaresindeki 81 ABP 310 plakalı otomobil ormanlık alandan gelerek yola çıkan çakala çarptı. Çakal telef olurken, otomobil ise takla attı. Kazayı görenler tarafından otomobilden çıkarılan Neris Taymaz kazanın şokunu yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Neris Taymaz'ı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı
DÜZCE Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı
DÜZCE Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı
DÜZCE Ormanlık yolda çakala çarpan otomobil takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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