Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin "Üretim Merkezi" açıldı

Düzce'de çocuklarını judo antrenmanına götürürken kadın antrenörün tavsiyesiyle spora başlayan kadınların kurdukları kooperatifin yöresel ürünlerin imal edileceği üretim merkezi törenle hizmete girdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi İl Özel İdaresi İş Merkezi'nde açılış nedeniyle düzenlenen törene video konferans platformu Zoom üzerinden katılan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, sporcuların tek başlarına bir şey ifade etmediğini, aile desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Emeklerinden dolayı judo antrenörü Nermin Alayıldız ve kooperatif üyelerine teşekkür eden Huysuz, "Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Ayrıca bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Tuncay Şahin de çocuklarının judo müsabakaları masraflarını karşılamak amacıyla başlatılan böyle bir oluşumun parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kadınların ekonomik hayata dahil olmasını desteklediklerini vurgulayan Şahin, "Gerek mentorluk faaliyetleri gerekse eğitim çalışmalarıyla kadınlarımızı ekonomik hayata dahil olması için teşvik ediyoruz. Biliyoruz ki kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar. Oda olarak kadınlarımızın iş hayatının içinde yer almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise "Kadınlarımızın emekleriyle, ortak niyet ve amaçla bir araya gelmesi gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir cesaret ve motivasyon gerektiriyor. Çok kısa süre içinde 7'den 63'e çıkan bir katılımcı oranıyla ürünlerin ve bu anlamda yapılan bütün faaliyetlerin karşılık bulabilmesi gerçekten umut verici ve gururlandırıcı." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da emeği geçenleri kutladı.

"Sporcularımızı anne eliyle besliyoruz"

Judo Antrenörü ve Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nermin Alayıldız, çocukları sporun içinde tutarak olimpiyat oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları yolunda desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Spora da anne eliyle destek olmak istiyoruz. Biliyoruz ki annenin elinin değdiği her yerde çiçek açar. Şimdiden sadece Düzce değil, olimpik takımlarda yer alan, olimpiyat kotasını geçmiş birçok sporcumuza sponsorluk ediyor ve onları anne eliyle besliyoruz. Çok kısa süre sonra inşallah Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde de sporcularımız ticari amaçlı değil, anne sevgisiyle hazırlanmış ürünlerle beslenmeye başlayacak."

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışını yaptıkları merkezi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever