Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin "Üretim Merkezi" açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin "Üretim Merkezi" açıldı

08.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:46
Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin

Düzce'de çocuklarını judo antrenmanına götürürken kadın antrenörün tavsiyesiyle spora başlayan kadınların kurdukları kooperatifin yöresel ürünlerin imal edileceği üretim merkezi törenle hizmete girdi.

Düzce'de çocuklarını judo antrenmanına götürürken kadın antrenörün tavsiyesiyle spora başlayan kadınların kurdukları kooperatifin yöresel ürünlerin imal edileceği üretim merkezi törenle hizmete girdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi İl Özel İdaresi İş Merkezi'nde açılış nedeniyle düzenlenen törene video konferans platformu Zoom üzerinden katılan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, sporcuların tek başlarına bir şey ifade etmediğini, aile desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Emeklerinden dolayı judo antrenörü Nermin Alayıldız ve kooperatif üyelerine teşekkür eden Huysuz, "Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Ayrıca bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Tuncay Şahin de çocuklarının judo müsabakaları masraflarını karşılamak amacıyla başlatılan böyle bir oluşumun parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kadınların ekonomik hayata dahil olmasını desteklediklerini vurgulayan Şahin, "Gerek mentorluk faaliyetleri gerekse eğitim çalışmalarıyla kadınlarımızı ekonomik hayata dahil olması için teşvik ediyoruz. Biliyoruz ki kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar. Oda olarak kadınlarımızın iş hayatının içinde yer almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise "Kadınlarımızın emekleriyle, ortak niyet ve amaçla bir araya gelmesi gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir cesaret ve motivasyon gerektiriyor. Çok kısa süre içinde 7'den 63'e çıkan bir katılımcı oranıyla ürünlerin ve bu anlamda yapılan bütün faaliyetlerin karşılık bulabilmesi gerçekten umut verici ve gururlandırıcı." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da emeği geçenleri kutladı.

"Sporcularımızı anne eliyle besliyoruz"

Judo Antrenörü ve Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nermin Alayıldız, çocukları sporun içinde tutarak olimpiyat oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları yolunda desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Spora da anne eliyle destek olmak istiyoruz. Biliyoruz ki annenin elinin değdiği her yerde çiçek açar. Şimdiden sadece Düzce değil, olimpik takımlarda yer alan, olimpiyat kotasını geçmiş birçok sporcumuza sponsorluk ediyor ve onları anne eliyle besliyoruz. Çok kısa süre sonra inşallah Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde de sporcularımız ticari amaçlı değil, anne sevgisiyle hazırlanmış ürünlerle beslenmeye başlayacak."

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışını yaptıkları merkezi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Prens Harry Hande Soral Hakan Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin "Üretim Merkezi" açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:27:14. #1.16#
title